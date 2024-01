EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : le chef de la diplomatie américaine à Tel Aviv, les combats s'intensifient

Voici les derniers événements à retenir sur la guerre entre Israël et le Hamas :





◾ Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, doit rencontrer les dirigeants israéliens aujourd'hui et faire pression pour une désescalade de la guerre à Gaza, au lendemain de frappes en Syrie et au Liban qui ont tué deux hauts responsables du Hamas et du Hezbollah.





◾ Des sirènes alertant sur des tirs de roquettes ont retenti hier dans le centre et le sud d'Israël, ainsi qu'à proximité de la frontière avec le Liban, où les frappes israéliennes et les échanges de tirs avec les militants du Hezbollah soutenus par l'Iran font craindre une extension du conflit vers le nord.





◾ Le Hezbollah a annoncé lundi la mort d'un de ses "commandants", Wissam Hassan Tawil, dans une frappe israélienne, ce qui constitue une première depuis octobre pour ce mouvement. Ce raid intervient après la mort du numéro deux du Hamas, Saleh al-Arouri, dans une frappe au Liban début janvier.





◾ Hier, l'armée israélienne a également indiqué avoir tué une "figure centrale" du Hamas en Syrie, Hassan Akasha. "Il était une figure centrale responsable des roquettes tirées vers Israël par le Hamas depuis le territoire syrien ces dernières semaines", a précisé l'armée.





◾ Les organisations internationales alertent sur le désastre sanitaire en cours, avec une aide humanitaire qui entre au compte-gouttes, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil des relations américano-islamiques, plus grande organisation de défense des droits civiques musulmans aux États-Unis s'est joint hier à l'organisation israélienne de défense des droits de l’homme B’Tselem pour condamner une "politique déclarée" de famine à Gaza menée par Israël.





◾ Israël et l'Afrique du Sud s'affrontent aujourd'hui devant la plus haute juridiction de l'ONU, après que Pretoria a accusé Israël d'"actes génocidaires" à Gaza, accusations qualifiées par les Israéliens de "diffamation sanglante".