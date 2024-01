EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : l'année débute sous les bombardements à Gaza

Les combats ont fait rage à Gaza au premier jour de 2024. L'armée israélienne prévient qu'il dureront "tout au long" de l'année. Suivez les dernières infos sur le conflit.

LANCE-ROQUETTES L'armée israélienne diffuse cette photographie, publiée par l'AFP, qu'elle présente comme un site de lancement de roquettes du Hamas découvert dans la bande de Gaza. ISRAELI ARMY / AFP QUATRE PALESTINIENS TUÉS EN CISJORDANIE Quatre militants palestiniens présumés ont été abattus par l'armée israélienne dans la localité d'Azzun, en Cisjordanie. Tsahal explique dans ce tweet que les Palestiniens avaient tiré et lancé des explosifs en direction d'un bataillon de réserve israélien, et qu'ils ont été tués durant la fusillade qui s'est ensuivie. CAMOUFLET La Cour suprême israélienne a infligé hier un camouflet au Premier ministre Benyamin Netanyahou, en invalidant une disposition clé de la réforme judiciaire très controversée promue par son gouvernement.

Le projet avait déclenché un des plus importants mouvements de contestation de l'histoire d'Israël, éclipsé par la guerre depuis le 7 octobre. La mesure invalidée prévoyait d'ôter au pouvoir judiciaire le droit de se prononcer sur "le caractère raisonnable" des décisions du gouvernement ou du Parlement israélien. International Israël : en pleine guerre avec le Hamas, la Cour suprême inflige un camouflet à Benyamin Nétanyahou Bonjour à tous.

Pas de répit à Gaza pour le Nouvel an. Le territoire palestinien a commencé l'année sous les bombardements, l'armée israélienne affirmant que la guerre contre le Hamas palestinien se poursuivra "tout au long" de 2024.

Sur le terrain, des tirs d'artillerie et des frappes aériennes ont visé notamment les villes de Rafah et Khan Younès (sud) la nuit du Nouvel an, selon un correspondant de l'AFP. Ils ont fait, selon le ministère de la Santé du Hamas, au moins 24 morts. L'entrée dans la nouvelle année a aussi été rythmée par des sirènes d'alerte dans plusieurs parties d'Israël.

Près de trois mois après le début du conflit, déclenché par une attaque d'une ampleur inédite menée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, le porte-parole de l'armée Daniel Hagari a annoncé dimanche soir que les réservistes feraient une pause afin de se préparer à des "combats prolongés".

Israël a juré de détruire le Hamas après l'attaque menée depuis Gaza par le mouvement, classé "terroriste" par Israël, les Etats-Unis et l'Union européenne, et qui a fait environ 1.140 morts, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir des derniers chiffres officiels israéliens.