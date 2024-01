EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : l'État hébreu et Gaza entament 2024 sous les bombes et les roquettes

Attaques en mer Rouge. Dix rebelles Houthis ont été tués dans un bombardement américain qui a coulé leurs navires, alors qu'ils attaquaient un porte-conteneurs en mer Rouge, ont indiqué dimanche deux sources du port yéménite de Hodeida contrôlé par les Houthis. Quatre rescapés sont arrivés par ailleurs à Hodeida avec deux blessés, a précisé l'une des sources sous couvert d'anonymat. L'armée américaine avait affirmé plus tôt avoir coulé trois navires, et neutralisé leurs équipages.





Colons dans la bande de Gaza. Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich a préconisé dimanche un retour de colons juifs dans la bande de Gaza, après la guerre, estimant que sa population palestinienne devrait être "encouragée" à émigrer vers d'autres pays.





"Pour avoir la sécurité, nous devons contrôler le territoire et pour contrôler militairement le territoire sur le long terme, nous avons besoin d'une présence civile", a déclaré le ministre. "Si nous agissons de manière stratégique et encourageons l'émigration, s'il y a 100.000 ou 200.000 Arabes à Gaza et non pas 2 millions, tout le discours du jour d'après (guerre) sera complètement différent", a-t-il encore affirmé. "Nous aiderons à réhabiliter ces réfugiés dans d'autres pays d'une manière appropriée et humaine, avec la coopération de la communauté internationale et des pays arabes autour de nous", a-t-il ajouté.





Pensées pour les otages. Emmanuel Macron a adressé dimanche lors de ses vœux aux Français ses pensées aux familles des otages toujours retenus par le Hamas, assurant ne pas les oublier. "Nous ne les oublions pas", a déclaré le chef de l’État. "41 Français ont été assassinés, et je pense ce soir à leurs familles comme je pense aux familles de nos compatriotes encore retenus en otage", a ajouté le président. Trois Français demeurent "retenus, disparus ou otages dans la bande de Gaza", avait indiqué mi-décembre la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna.





Barrage de roquettes sur Tel-Aviv. Plusieurs roquettes tirées depuis la bande de Gaza ont visé Tel-Aviv et ses environs, ainsi que le sud d'Israël, au moment exact du passage au Nouvel An lundi, selon des journalistes de l'AFP sur place. L'attaque sur le sud d'Israël a eu lieu à 00h locales (22h00 GMT) et celle sur Tel-Aviv à 00h01 (22h01 GMT), selon les journalistes de l'AFP. Aucune victime n'est pour l'instant à déplorer.





Les brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont revendiqué les deux attaques dans une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, affirmant avoir utilisé des roquettes M90 en "réponse aux massacres de civils" perpétrés par Israël.