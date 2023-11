EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : le mouvement islamiste palestinien prêt à prolonger la trêve de quatre jours

En coulisses, les médiateurs s'activent pour prolonger la trêve au-delà de jeudi. "Notre objectif principal à l'heure actuelle, et notre espoir, est de parvenir à une trêve durable qui mènera à de nouvelles négociations et, finalement, à la fin de la guerre", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar. "Cependant, nous travaillons avec ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est qu'on peut prolonger d'un jour à chaque fois que le Hamas est en mesure de garantir la libération d'au moins dix otages", a ajouté Majed Al Ansari.





Les chefs des services de renseignement américain et israélien se trouvaient mardi à Doha pour discuter avec le Premier ministre du Qatar de la "prochaine phase" d'un accord potentiel entre le Hamas et Israël, selon une source informée de la visite. "Nous soutenons la prolongation de cette pause et des pauses futures, si nécessaire, afin de permettre l'augmentation de l'aide et de faciliter la libération de tous les otages", ont déclaré pour leur part les chefs de la diplomatie du G7 dans un communiqué conjoint.