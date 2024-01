EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : Macron appelle Israël à "éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban"

L'armée israélienne se prépare à "tout scénario" au lendemain d'une frappe dans la banlieue de Beyrouth fatale au numéro 2 du mouvement islamiste palestinien Hamas et ravivant les craintes d'une extension du conflit actuel dans la bande de Gaza. "Les forces israéliennes sont dans un état de préparation très élevé dans toutes les arènes, en défense et en attaque. Nous sommes hautement préparés pour tout scénario. La chose la plus importante à dire ce soir est que nous sommes concentrés et restons concentrés sur la lutte contre le Hamas", a déclaré tard mardi, le porte-parole de l'armée Daniel Hagari.