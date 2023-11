EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : 12 morts dans des frappes sur un hôpital de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas

La Chine veut œuvrer à "rétablir la paix" au Moyen-Orient, a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Wang Yi à une délégation de diplomates de pays arabes ou à la population en majorité musulmane.





"Œuvrons ensemble pour calmer rapidement la situation à Gaza et rétablir la paix au Moyen-Orient dès que possible", a déclaré M. Wang lors de son discours d'ouverture à Pékin. "Une catastrophe humanitaire se déroule à Gaza", a déclaré M. Wang aux hauts diplomates de la délégation, dont les ministres des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, de l'Indonésie, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et de la Jordanie.





"La situation à Gaza affecte tous les pays du monde, remettant en question la notion du bien et du mal et les principes fondamentaux de l'humanité", a-t-il ajouté. "La communauté internationale doit agir de toute urgence et prendre des mesures efficaces pour empêcher que cette tragédie ne se propage", a ajouté M. Wang.