EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : les bombardements se poursuivent sur Gaza ce samedi

Des combats intenses ont repris vendredi à Gaza après l'expiration de la trêve entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne dit avoir frappé "plus de 200 cibles terroristes". Suivez les dernières infos sur le conflit.

L'armée israélienne a repris vendredi ses bombardements intenses dans la bande de Gaza qui ont fait près de 200 morts selon le Hamas, à l'expiration d'une semaine de trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Elle a en outre confirmé la mort de cinq otages captifs dans la bande de Gaza, en donnant leurs noms, ajoutant avoir "informé les familles de leur décès".

L'armée israélienne a dit avoir frappé "plus de 200 cibles terroristes" à Gaza, dont des zones "piégées par des explosifs, des tunnels utilisés à des fins terroristes, des rampes de lancement (de roquettes) et des centres de commandement" du Hamas. Le ministère de la Santé du Hamas au pouvoir dans le territoire palestinien assiégé a fait état de plus de 178 morts dans ces bombardements par air, mer et terre à Gaza, d'où s'élèvent d'épais nuages de fumée.

LE POINT EN ISRAËL Cinq personnes aux mains du Hamas sont mortes en captivité, selon Tsahal. Les bombardements ont repris intensément dans Gaza après la fin de la trêve. Voici les informations de ces dernières 24 heures sur la guerre entre Israël et le Hamas. International Mort de cinq otages, reprise des bombardements à Gaza… Le point sur la situation au Proche-Orient UN CONVOI DE MSF VISÉ ? Hier sur France Info, la directrice générale de Médecins sans frontières (MSF) a accusé l'armée israélienne de s'en être pris à l'un des convois de l'ONG à Gaza, le 18 novembre dernier. Des tirs contre le véhicule, qui tentait de fuir dans le sud de la bande de Gaza, avaient fait deux morts. Claire Magone assure que le convoi "de civils et d'humanitaires était clairement identifié" et que l'ONG avait également "informé les autorités israéliennes de ce convoi". LE POINT CE SAMEDI L'ensemble de la bande de Gaza est frappé par de nouveaux bombardements israéliens. Le correspondant de TF1-LCI à Haïfa, Nicolas Rouger, fait le point. Gaza de nouveau sous les bombardements Source : TF1 Info GAZA BOMBARDÉ CE SAMEDI L'armée israélienne bombarde ce samedi la bande de Gaza pour une deuxième journée consécutive depuis l'expiration d'une trêve avec le Hamas, qui avait permis la libération d'otages et l'acheminement d'une aide d'urgence. D'après le journal Haaretz, des roquettes sont tirées sur les communautés frontalières de Gaza après 9h d'accalmie. BONJOUR À TOUS Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau direct du samedi 2 décembre consacré à la guerre entre Israël et le Hamas.

Les belligérants se renvoient la responsabilité de la fin de la trêve, qui a permis la libération d'une centaine d'otages en échange de la libération de 240 prisonniers palestiniens ainsi que l'entrée de plus d'aides humanitaires dans Gaza. Le Hamas a dit avoir "proposé un échange de prisonniers et de personnes âgées" parmi les otages, ainsi que la remise à Israël des corps d'otages israéliens "morts dans les bombardements israéliens".

Mais le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a accusé le mouvement islamiste d'avoir "violé l'accord" et "tiré des roquettes" vers Israël.

Son gouvernement a promis au Hamas "la pire des raclées" et s'est dit déterminé à "libérer tous les otages, éliminer le mouvement islamiste et garantir que Gaza ne constitue plus jamais une menace pour les habitants d'Israël".