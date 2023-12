EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : les combats vont se poursuivre "pendant de longs mois", prévient Nétanyahou

Le Premier ministre israélien a affirmé samedi que la guerre contre le Hamas durerait encore de longs mois. "Nous garantissons que Gaza ne sera plus jamais une menace pour Israël", a-t-il déclaré. Suivez les dernières informations sur le conflit.

La guerre entre Israël et le Hamas palestinien à Gaza, entrée dans sa 13e semaine, "va se poursuivre pendant de longs mois, jusqu'à ce que le Hamas soit éliminé et les otages libérés", a déclaré samedi le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou. "Nous garantissons que Gaza ne sera plus jamais une menace pour Israël", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Tel Aviv, affirmant que "pour remporter une victoire absolue et atteindre tous nos objectifs, il faudra plus de temps".

Le Premier ministre a fait état de "tirs nourris" essuyés par les troupes israéliennes dans la bande de Gaza : "C'est une bataille complexe mais nous avons le dessus ; nous avons éliminé plus de 8000 terroristes", a-t-il affirmé. "Nous touchons de hauts responsables, et nous éliminerons aussi les dirigeants du Hamas. Le Hamas sera vaincu", a martelé M. Nétanyahou.

Cette guerre dévastatrice a été déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien, qui a entraîné la mort d'environ 1.140 personnes, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes. Environ 250 personnes ont en outre été enlevées, dont 129 sont toujours retenues en otage à Gaza.