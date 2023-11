EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : la trêve prolongée in extremis

La trêve entrée en vigueur le 24 novembre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a été prolongée in extremis jeudi matin, ont indiqué les deux belligérants. Suivez les dernières infos sur le conflit.

ATTAQUE À JÉRUSALEM-EST : UN MORT Selon le Jerusalem Post, citant les secours israéliens, une jeune fille a été tuée dans la fusillade qui a éclaté ce jeudi matin à Jérusalem-Est, et six autres personnes ont été blessées. D'après la police israélienne, deux suspects ont ouvert le feu au niveau d'un arrêt de bus à l'entrée de la ville. Tous deux ont été abattus. Cette nouvelle attaque survient un an après un attentat à la bombe perpétré notamment au niveau du même arrêt de bus, qui avait fait deux morts. HUIT FEMMES ET ENFANTS SUR LA LISTE DES OTAGES QUI DOIVENT ÊTRE LIBÉRÉS Le cessez-le-feu devait prendre fin à 6 heures, à Paris. Il a finalement été prolongé, a annoncé in extremis l'armée israélienne, dans un communiqué publié 15 minutes avant la reprise des combats. Après un désaccord sur la liste des otages qui doivent être libérés dans la journée, huit noms de femmes et d'enfants ont finalement été arrêtés. Cette trêve, débutée vendredi dernier, reste toutefois fragile : trois combattants du Hamas ont été tués mercredi, selon l'armée israélienne. Les précisions du correspondant de LCI Nicolas Rouger, depuis Haïfa en Israël. Guerre Israël-Hamas : la trêve prolongée in extremis pour un septième jour Source : TF1 Info LE QATAR CONFIRME LA PROLONGATION DE LA TRÊVE La trêve entre Israël et le mouvement palestinien Hamas sera prolongée d'un jour jusqu'à vendredi, a confirmé jeudi le Qatar, pays médiateur, alors qu'une pause humanitaire de six jours dans la bande de Gaza était sur le point de s'achever. "Les parties palestinienne et israélienne sont convenues de prolonger la trêve humanitaire dans la bande de Gaza d'une journée supplémentaire", a déclaré dans un communiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed al-Ansari.

Le Hamas avait déjà annoncé tôt jeudi la prolongation de la trêve d'un jour tandis que l'armée israélienne a indiqué que cette trêve continuait avec la poursuite des tractations. La prolongation de la trêve se fait aux mêmes conditions que celles des autres pauses à savoir l'arrêt des activités militaires et l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, a expliqué Majed al-Ansari. Il a ajouté que la trêve se déroulerait "dans le cadre de la médiation conjointe du Qatar, de la République arabe d'Égypte et les États-Unis". ATTAQUE À JÉRUSALEM-EST Six personnes ont été blessées jeudi matin dans une attaque à l'arme à feu dans la zone de la colonie juive de Ramot, à Jérusalem-Est occupée et annexée par Israël, ont indiqué les secours israéliens, la police annonçant que deux "suspects" avaient été "neutralisés".

Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, indique avoir reçu une alerte à 7h38 (6h38 en France) à propos "d'une attaque à l'arme à feu", "près d'un arrêt de bus" dans la zone de Ramot. Les secouristes "sont en train de soigner six blessés", certains "grièvement". "Les deux suspects impliqués dans les coups de feu ont été neutralisés sur place", indique un communiqué de la police. NOUVELLE "LISTE" D'OTAGES Le gouvernement israélien a annoncé jeudi avoir reçu une nouvelle "liste" de noms de femmes et enfants otages dans la bande de Gaza devant être libérés dans la journée en échange de prisonniers palestiniens conformément à l'accord de trêve avec le mouvement islamiste palestinien du Hamas.

"Conformément aux termes de l'accord, Israël a reçu il y a peu de temps une liste [de noms] de femmes et d'enfants", indique un communiqué du bureau du Premier ministre, sans préciser le nombre de ces otages devant être libérés. TRÊVE PROLONGÉE La trêve entrée en vigueur le 24 novembre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a été prolongée in extremis jeudi matin, ont indiqué les deux belligérants.

La trêve devait expirer à 7h locales (5h GMT, 6h à Paris), mais un quart d'heure avant l'échéance, l'armée israélienne a publié un communiqué indiquant que la "pause opérationnelle" allait "continuer", "à la lumière des efforts des médiateurs pour poursuivre le processus de libération des otages" détenus à Gaza. Le Hamas a indiqué de son côté que la trêve était prolongée pour "un septième jour".

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est arrivé tôt jeudi matin à Tel Aviv, en Israël, où il doit s'entretenir avec les dirigeants israéliens de la trêve avec le Hamas et de la poursuite de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Il s'agit de la troisième visite au Proche-Orient de M. Blinken - et sa sixième en Israël - depuis le début de la guerre, le 7 octobre, lancée par l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien, faisant plus de 1200 morts, majoritairement des civils. Il doit rencontrer jeudi le président israélien Isaac Herzog, puis le Premier ministre Benyamin Nétanyahou à Jérusalem, ainsi que d’autres responsables israéliens. Il doit aussi se rendre en Cisjordanie occupée.

“Dans les prochains jours, nous serons focalisés sur la manière de faire ce que l'on peut pour prolonger la pause afin que nous puissions continuer à faire sortir plus d’otages et à faire entrer plus d'aide”, avait-il déclaré mercredi en marge d'une réunion de l'Otan à Bruxelles, soulignant que la trêve avait permis la libération d'otages aux mains du Hamas et l'entrée massive d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, assiégée par l'armée israélienne.