EN DIRECT - Israël-Hamas : Nétanyahou revendique le contrôle de la sécurité à Gaza après la guerre

Les États-Unis ont qualifié ce lundi d'"inacceptable" la suggestion d'un ministre israélien de second rang de larguer une bombe atomique sur Gaza et ont exhorté toutes les parties du conflit à éviter une "rhétorique haineuse". "Le Premier ministre (Benyamin) Nétanyahou et le gouvernement israélien ont désavoué ces propos, que nous avons également jugés totalement inacceptables", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État américain, Vedant Patel. "Nous continuons à penser qu'il est important que toutes les parties au conflit s'abstiennent de toute rhétorique haineuse susceptible d'attiser les tensions."





Le cabinet du Premier ministre israélien a suspendu dimanche le ministre d'extrême droite Amichay Eliyahu de "toute réunion gouvernementale" jusqu'à nouvel ordre, lui qui avait répondu "c'est une option" à un journaliste qui lui demandait s'il préconisait de larguer "une sorte de bombe nucléaire" sur Gaza pour "tuer tout le monde".