EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : l'armée israélienne se défend de frapper à l'aveugle à Gaza

Voici l'actualité des dernières 24 heures autour de la guerre entre Israël et le Hamas :





- Une vidéo d'otages diffusée. Le Hamas a diffusé lundi une vidéo montrant trois Israéliens âgés, en vie, parmi les otages qu'il retient dans la bande de Gaza depuis l'attaque du 7 octobre. Dans la vidéo des brigades Ezzedine al-Qassam intitulée "Ne nous laissez pas vieillir ici", les trois hommes, barbus, sont montrés assis sur des chaises et l'un d'eux adresse un message aux autorités israéliennes leur demandant de faire le nécessaire pour obtenir leur libération. Selon les médias israéliens, les trois otages montrés dans la vidéo sont âgés de 79 à 84 ans et sont originaires du kibboutz de Nir Oz.





- Le Hamas minimise la découverte israélienne. L'armée israélienne a annoncé dimanche, images à l'appui, avoir découvert le "plus grand tunnel" du Hamas sous la bande de Gaza et qui s'étend selon elle sur plus de quatre kilomètres, avec une embouchure située à quelque 400 mètres seulement du point de passage d'Erez, entre le territoire palestinien et celui d'Israël. Le mouvement islamiste palestinien a minimisé lundi cette découverte, affirmant que ce souterrain avait été construit pour une "mission" qui a été "menée avec succès".





- Des camions de nourriture dans Gaza. Des camions du secteur privé ne faisant pas partie d'un convoi humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza, a affirmé lundi la diplomatie américaine, saluant une première depuis le début de la guerre. Voir "non seulement de l'aide humanitaire, mais aussi des biens commerciaux, qui peuvent être vendus dans des magasins et des marchés" entrer dans le territoire constitue "une étape cruciale pour l'amélioration de la vie des Palestiniens dans Gaza", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État Matthew Miller. Les camions, transportant principalement de la nourriture, sont passés par le point de passage de Rafah.





- Aide américaine. Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a affirmé que Washington "continuera à fournir" des armes et des munitions à Israël. "Nous continuerons à fournir à Israël l'équipement dont vous avez besoin pour défendre votre pays, Monsieur le Premier ministre, y compris des munitions critiques, des véhicules tactiques et des systèmes de défense aérienne", a déclaré Lloyd Austin, cité dans un communiqué conjoint publié à l'issue d'un entretien avec le chef du gouvernement israélien Benyamin Nétanyahou.





- Appel collectif à un cessez-le-feu. Une dizaine d'ONG internationales ont demandé lundi un "cessez-le-feu immédiat et durable" dans la bande de Gaza, du fait de la "catastrophe humanitaire sans précédent". "Notre appel est collectif et mondial pour un cessez-le-feu maintenant", affirment Oxfam, Médecins sans frontières (MSF), Médecins du monde (MDM), Handicap international, Action contre la faim, Première urgence international (PUI), le Secours islamique France, la Fédération internationale des droits de l'Homme, Amnesty international et le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre solidaire).





- Le vote de l'ONU attendra. Le vote du Conseil de sécurité sur la situation à Gaza, prévu lundi, a été reporté à ce mardi pour permettre la poursuite des négociations sur le texte. Les Émirats arabes unis, à l'origine du nouveau projet de résolution qui vise à une cessation des hostilités pour permettre l'accès de l'aide humanitaire, ont demandé un report du vote.