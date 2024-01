EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : accrochage à la frontière entre l'État hébreu et l'Égypte, annonce l'armée israélienne

La phase "intensive" des combats touche à sa fin. La phase "intensive" des combats dans le sud de Gaza "se terminera bientôt", estime désormais Israël, à l'heure où l'administration du Hamas chiffre à 24.000 morts, 1% de la population locale, le bilan de cette guerre qui se propage toujours dans la région. Au cours de la nuit, l'avion israélienne a bombardé le secteur de Khan Younès, épicentre des combats au sol et des raids aériens ces dernières semaines où se planque, selon l'armée israélienne, la direction locale du Hamas. Selon le bureau de presse du mouvement islamiste palestinien, les frappes israéliennes dans l'ensemble de Gaza ont fait un total de 78 morts et de nombreux blessés dans la soirée et la nuit.





"Le futur d'Israël dépend du résultat de cette guerre". Au début de la guerre, qui a franchi le cap de son 100e jour, "nous avons clairement dit que l'étape intensive des opérations durerait approximativement trois mois", a déclaré le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. "Dans le nord de Gaza, cette phase touche à sa fin. Dans le sud, nous allons y parvenir et cela se terminera bientôt", a-t-il ajouté, affirmant que la brigade de Khan Younès du Hamas "se désintégrait". "Nos ennemis comme nos amis suivent la guerre à Gaza et nous regardent. Le futur de l'Etat d'Israël, ici sur notre terre, dépend du résultat de cette guerre".





Le Hamas annonce la mort de deux otages. Le Hamas a fait état lundi de la mort de deux otages israéliens, diffusant pour ce faire une vidéo où l'on voit une jeune femme - également otage et visiblement sous pression - annoncer les décès. Aucune indication sur la date de tournage n'est donnée dans la vidéo. "Ils ont été tués dans des bombardements sionistes sur Gaza", a affirmé dans un communiqué la branche armée du Hamas. Tsahal a rejeté ces "mensonges" et dénoncé l'"utilisation brutale d'otages d'innocents".





L'ONU lance un nouvel appel à "un cessez-le-feu" humanitaire. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé un "cessez-le-feu humanitaire immédiat", nécessaire selon lui pour assurer l'aide humanitaire mais également "faciliter la libération des otages". "Nous continuons de demander un accès humanitaire rapide, sûr, sans obstacle, étendu, et continu dans et à travers Gaza", a-t-il déclaré devant la presse, ajoutant que "rien ne peut justifier la punition collective infligée au peuple palestinien".





L'hiver de tous les risques ? Les environ 2,4 millions d'habitants de Gaza, dont la grande majorité ont été déplacés, manquent désormais de tout. Dans un communiqué commun, l'Unicef, le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont d'ailleurs mis en garde lundi contre un "risque de famine" et d'"épidémies de maladies mortelles" et ce, en plein froid d'hiver.