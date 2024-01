EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : la France veut éviter une "escalade" entre l'État hébreu et le Liban

La France souhaite éviter "l'escalade" à la frontière entre Israël et le Liban, a réitéré lundi le ministère français des Armées à Tel Aviv, où il a rencontré des personnalités politiques, dont le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou. Suivez les dernières informations.

La priorité, selon lui, c'est d'établir comment la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies "peut de nouveau être exécutée, comment on reprend des patrouilles, comment on est de nouveau dans un schéma d'observation et de déconfliction" afin "qu'une partie ne tire pas sur l'autre côté de la frontière et que l'autre côté (...) n'y riposte pas avec le risque d'escalade".

L'armée israélienne annonce que 10 soldats supplémentaires ont été tués lundi, ce qui porte leur nombre à 21 ce jour-là.

La résolution 1701 a mis fin à la guerre de 2006 entre le puissant Hezbollah libanais, allié de l'Iran, et Israël. Elle a consacré la seule présence de l'armée libanaise et de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) dans le sud du pays, entre la frontière et le fleuve Litani.

Le Liban s'est dit prêt à l'appliquer, à condition qu'Israël cesse ses attaques et se retire de secteurs revendiqués par Beyrouth. "Cela repose sur un engagement des deux parties", a insisté le ministre français, annonçant qu'il se rendrait "assez rapidement", une nouvelle fois, au Liban.