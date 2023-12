EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : nouvelles évacuations ordonnées dans le sud de la bande de Gaza

Israël a ordonné mercredi de nouvelles évacuations dans à Khan Younès, la plus grande ville du sud de Gaza. Les efforts diplomatiques se poursuivent parallèlement pour obtenir une trêve dans le territoire. Suivez les dernières informations.

LE POINT SUR LA SITUATION Voici les informations importantes des dernières 24 heures :

- Une zone de la plus grande ville du sud de Gaza évacuée. Israël a ordonné mercredi l'évacuation d'une vaste zone dans la ville de Khan Younès, la plus grande du sud de la bande de Gaza, où se sont réfugiés de nombreux Palestiniens. L'armée israélienne a exigé l'"évacuation immédiate" d'une zone "couvrant environ 20 %" de la ville de Khan Younès, relève un document publié par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU.

- Vers une nouvelle pause des combats ? Les discussions en cours sur une possible nouvelle pause des hostilités dans la bande de Gaza sont "très sérieuses", a affirmé mercredi un porte-parole de la Maison-Blanche, même si le président Joe Biden a laissé entendre qu'une trêve n'avait rien d'imminent. "Nous espérons qu'elles aboutiront", a lancé John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. "C'est quelque chose à quoi nous travaillons depuis que la précédente pause s'est achevée."

- Benyamin Nétanyahou, lui, exclut tout cessez-le-feu. Le Premier ministre israélien ne veut pas d'un arrêt des combats avant "l'élimination" du Hamas. "Nous continuons la guerre jusqu'au bout. Elle se poursuivra jusqu'à l'élimination du Hamas, jusqu'à la victoire. Ceux qui pensent que nous allons nous arrêter sont déconnectés de la réalité", a-t-il déclaré.

- Nouveau bilan du Hamas. Le gouvernement du mouvement islamiste palestinien indique que les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza ont fait 20.000 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre. Au moins 8000 enfants et 6200 femmes figurent parmi les morts, selon cette même source.

- La mise en garde d'Emmanuel Macron. Le président de la République a rappelé mercredi à Israël que lutter contre le terrorisme, ce n'est pas "tout raser à Gaza", réitérant son appel à une trêve "conduisant à un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires". "Les semaines passant, on ne peut pas laisser s'installer l'idée que lutter efficacement contre le terrorisme serait de tout raser à Gaza ou d'attaquer de manière indistincte les populations civiles et de faire des victimes civiles", a affirmé le chef de l'État sur France 5. Bonjour et bienvenue sur TF1info en ce jeudi 21 décembre pour suivre l'actualité autour de la guerre entre Israël et le Hamas.

Après de multiples reports depuis lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU a de nouveau reporté mercredi son vote sur une nouvelle résolution destinée à améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza, un vote à l'issue toujours incertaine après des négociations compliquées.

"Le Conseil de sécurité s'est mis d'accord pour poursuivre aujourd'hui les négociations et donner plus de temps pour la diplomatie. Et la présidence va reprogrammer le vote pour demain matin (jeudi)", a déclaré à la presse l'ambassadeur de l'Équateur José Javier De la Gasca Lopez Dominguez qui préside le Conseil en décembre. Les membres du Conseil ont accepté ce nouveau report à la demande des États-Unis, selon des sources diplomatiques.

Depuis l'attaque sanglante sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre et les représailles de l'armée israélienne qui pilonne la bande de Gaza, le Conseil n'a réussi qu'une seule fois à sortir du silence. Il a ainsi adopté le 15 novembre un texte appelant à des "pauses humanitaires", mais a rejeté cinq autres textes en deux mois, dont le dernier, réclamant un véritable "cessez-le-feu humanitaire", a été bloqué le 8 décembre par les États-Unis.