EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : les proches des otages retenus à Gaza appellent à reprendre des négociations

Voici l'actualité des dernières 24 heures autour de la guerre entre Israël et le Hamas :





- Le "plus grand tunnel" de Gaza découvert. L'armée israélienne a affirmé avoir découvert "le plus grand tunnel" que le Hamas ait creusé sous la bande de Gaza et débouchant à seulement quelques centaines de mètres de son territoire. "Ce réseau massif de tunnels, qui se divise en plusieurs branches, s'étend sur plus de quatre kilomètres et n'arrive qu'à 400 mètres du point de passage d'Erez" entre Israël et le nord de la bande de Gaza, ont indiqué les forces armées israéliennes. Elles assurent qu'il a coûté des millions d'euros et a été creusé durant des années sous la direction de Mohamed Sinouar, frère de Yahya Sinouar, le chef du Hamas considéré comme l'architecte de l'attaque du 7 octobre.





- À Gaza, les télécommunications partiellement rétablies après trois jours de coupure. L'opérateur palestinien Paltel a fait état dans un communiqué du "rétablissement progressif" du réseau, en panne depuis jeudi, dans le centre et le sud du territoire.





- Un hôpital détruit. L'Organisation mondiale de la santé s'est dite "consternée par la destruction effective" de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de la bande de Gaza après une opération de l'armée israélienne qui, selon l'OMS, a coûté la vie à "au moins huit patients". Israël a reproché à l'OMS de ne pas dire "que le Hamas s'est implanté à l'intérieur de l'hôpital".





- Arrivée d'aide humanitaire. Un premier convoi d'aide humanitaire est entré dimanche dans la bande de Gaza par le point de passage israélien Kerem Shalom, selon une source du Croissant-Rouge égyptien. Au total, "79 camions ont commencé à entrer aujourd'hui (dimanche)", a déclaré cette source sous couvert d'anonymat. Israël avait annoncé vendredi avoir approuvé "temporairement" l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza par un de ses points de passage, afin de décongestionner celui de Rafah entre le territoire palestinien et l'Égypte, qui était depuis le début de la guerre l'unique point d'entrée des camions de vivres et médicaments dans Gaza.





- C'est à suivre ce lundi : dix jours après un veto américain, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur un nouveau texte appelant à une "cessation urgente et durable des hostilités" à Gaza.