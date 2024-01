EN DIRECT - Israël-Hamas : Blinken se déplace au Moyen-Orient pour éviter un embrasement régional du conflit

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'embarque jeudi pour une nouvelle tournée au Moyen-Orient dans l'espoir d'éviter une expansion de la guerre à Gaza. Un déplacement qui survient juste après l'élimination au Liban du numéro deux du Hamas. Retrouvez les dernières informations sur le conflit.

USA-ISRAËL Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken embarque ce jeudi pour une nouvelle tournée au Moyen-Orient dans l'espoir d'éviter une expansion de la guerre à Gaza après l'élimination au Liban du numéro deux du Hamas et des explosions mortelles en Iran.

Le secrétaire d'Etat américain quittera jeudi soir Washington pour cette nouvelle navette diplomatique dans la région, la quatrième depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, avec une étape prévue en sol israélien, a indiqué mercredi soir un responsable américain.

Aucun pays n'a "intérêt à une escalade", a déclaré Matthew Miller, le porte-parole de la diplomatie américaine critiquée dans la région pour son soutien sans faille à Israël depuis le début des frappes sur Gaza. Bonjour à tous.

Tel Aviv serait bien à l'origine de la frappe qui a tué le numéro 2 du Hamas au Liban. C'est en tout cas ce qu'a affirmé, mercredi 3 janvier, un responsable américain sous couvert d'anonymat. "Il s'agit d'une frappe israélienne", a assuré à l'AFP ce responsable, sans fournir davantage d'informations. Saleh al-Arouri, 57 ans, était l'un des fondateurs de la branche armée du mouvement islamiste palestinien, tué par une frappe aérienne. Bien que n'ayant pas revendiqué cette élimination, Israël était largement pointé du doigt depuis cette frappe dans laquelle ont aussi péri au moins six autres cadres du Hamas.

Israël a juré de "détruire" le Hamas après l'attaque sans précédent menée par le mouvement le 7 octobre sur son sol, faisant environ 1140 morts, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles israéliennes. Des commandos avaient aussi pris en otage environ 250 personnes, dont plus de 100 avaient été libérées fin novembre lors d'une trêve d'une semaine. En réponse, Israël pilonne sans relâche la bande de Gaza, territoire contrôlé par le Hamas mais sous blocus israélien depuis 2007 et désormais totalement assiégé.

La guerre, qui n'a pas permis d'éliminer les grands cadres du Hamas à Gaza, a tué 22.313 personnes, majoritairement des femmes, des adolescents et des enfants, selon les autorités du territoire palestinien. Et, depuis le début de ce conflit, les tensions se multiplient aussi à la frontière israélo-libanaise, en Syrie et en Irak, où des bases américaines sont prises pour cible, et en mer Rouge, où les rebelles Houthis du Yémen mènent des attaques pour freiner le trafic maritime. Mercredi soir, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah a réagi à la mort de Saleh al-Arouri et mis en garde Israël contre une nouvelle escalade.