EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : la trêve débute, des camions humanitaires entrent dans la bande de Gaza

Israël insiste sur le fait que l'accord avec le Hamas inclut un engagement de toutes les parties à permettre au personnel de la Croix-Rouge de rendre visite aux otages détenus par les terroristes à Gaza, dont la libération immédiate n'est pas prévue.





Jeudi, le Qatar et la Croix-Rouge avaient refusé de confirmer que ces visites étaient incluses dans l'accord négocié entre Israël et le Hamas, selon le quotidien Tha Times of Israël.