EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : Macron "exhorte Israël à cesser" les bombardements tuant des civils à Gaza

Le président français Emmanuel Macron "exhorte Israël à cesser" les bombardements tuant des civils à Gaza, dans un entretien accordé à la BBC diffusé vendredi soir.

"Nous partageons la douleur (d'Israël). Et nous partageons leur volonté de se débarrasser du terrorisme". Mais "de facto, aujourd'hui, des civils sont bombardés. Ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardés et tués". Il n'y a "aucune justification" et "aucune légitimité à cela. Nous exhortons donc Israël à arrêter", a-t-il souligné.