EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : un nouveau point d'entrée "temporaire" ouvert pour l'aide à Gaza

Vendredi, le gouvernement de Benyamin Nétanyahou a annoncé l'ouverture temporaire d'un nouveau passage pour l'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza. Le but ? Décongestionner le point de passage de Rafah entre le territoire palestinien et l'Égypte. Suivez les dernières informations sur ce conflit.

Israël a annoncé vendredi en fin d'apres-midi avoir approuvé "temporairement" l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza par un de ses points de passage, afin de décongestionner celui de Rafah entre le territoire palestinien et l'Égypte. "Le cabinet a temporairement approuvé le déchargement de camions du côté gazaoui du point de passage de Kerem Shalom plutôt que de les renvoyer vers Rafah", a indiqué le bureau du Premier ministre Benyamin Nétanyahou dans un communiqué. "La décision du cabinet précise que seule l'aide humanitaire en provenance d'Égypte sera livrée à Gaza de cette façon", a-t-il ajouté.

Israël a annoncé en début de semaine la mise en place d'un point supplémentaire d'inspection de l'aide humanitaire ensuite renvoyée vers Rafah, affirmant que cela permettrait de "doubler" la quantité d'assistance entrant dans le territoire palestinien pilonné par l'armée israélienne.

L'annonce du bureau de Benyamin Nétanyahou intervient alors que le conseiller américain à la Sécurité nationale Jake Sullivan a rencontré des hauts responsables israéliens et palestiniens en Israël et en Cisjordanie occupée. Dans un communiqué, Sullivan a salué "une étape importante" et indiqué qu'"il s'agissait d'un sujet important de discussion durant (sa) visite en Israël ces deux derniers jours". "Les États-Unis restent déterminés à étendre et soutenir le flux d'aide humanitaire entrant à Gaza", d'après cette source. "Les États-Unis se sont engagés à payer pour améliorer le point de passage de Rafah dès que possible pour permettre le transfert d'aide humanitaire seulement par Rafah après les contrôles israéliens", a précisé le communiqué du bureau du Premier ministre israélien.

TÉHÉRAN EXÉCUTE UN HOMME POUR "COOPÉRATION AVEC LE MOSSAD" La justice iranienne a exécuté samedi un homme reconnu coupable d'avoir coopéré avec le service de renseignement israélien, le Mossad, a annoncé l'agence de l'Autorité judiciaire. "La peine de mort a été appliquée ce matin (samedi) dans la prison de Zahedan, chef-lieu de la province du Sistan-Baloutchistan contre l'espion du régime sioniste", a indiqué Mizan Online. Il avait été accusé de "coopération en matière de renseignement et d'espionnage au profit" d'Israël, "collecte d'informations classifiées" et de "propagande au profit de groupes et d'organisations opposés à la République islamique d'Iran". "CHAQUE JOUR, UN OTAGE MEURT" Des familles d'otages et des sympathisants ont défilé avec des photos de captifs devant le ministère israélien de la Défense à Tel-Aviv, après l'annonce de la mort de trois otages tués "par erreur" par Tsahal, pour demander un accord immédiat en vue de leur libération. "Chaque jour, un otage meurt", pouvait-on lire sur une affiche alors qu'un drapeau israélien a été aspergé de peinture rouge évoquant du sang.

"Le seul moyen de libérer les otages vivants est la négociation", a déclaré sur place Motti Direktor, un manifestant de 66 ans. "Nous sommes ici après une soirée bouleversante, et je meurs de peur. Nous exigeons un accord maintenant", a déclaré Merav Svirsky, dont le frère Itay est otage à Gaza. AHMAD GHARABLI / AFP UN NOUVEAU POINT D'ACCÈS "TEMPORAIRE" VERS GAZA Israël a autorisé vendredi l'ouverture "temporaire" d'un nouveau point d'entrée pour l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, tout en poursuivant d'intenses frappes aériennes. La décision d'autoriser l'aide humanitaire à entrer dans la bande de Gaza par le terminal de Kerem Shalom vise à décongestionner celui de Rafah, à la frontière avec l'Égypte. C'est actuellement l'unique point d'entrée des camions de vivres et médicaments dans l'étroite bande de terre, et à un rythme très inférieur à avant le début de la guerre. LE "DÔME DE FER" INTERCEPTE DES ROQUETTES AU-DESSUS DE JÉRUSALEM Plusieurs roquettes ont été interceptées au-dessus de Jérusalem, peu de temps après le déclenchement des sirènes d'alerte. La branche armée du Hamas a indiqué dans un communiqué avoir tiré des roquettes vers Jérusalem "en réponse aux massacres sionistes de civils" dans la bande de Gaza. Six missiles ont été tirés vers Jérusalem dont trois ont été interceptés, d'après les informations de l'armée israélienne, qui a précisé que les sirènes avaient retenti pour la dernière fois, à Jérusalem, le 30 octobre dernier. UN GÉANT DU TRANSPORT MARITIME SUSPEND SES PASSAGES EN MER ROUGE Le géant danois du transport maritime, Maersk, a ordonné vendredi à ses navires de ne plus passer par le détroit stratégique de Bab al-Mandab "jusqu'à nouvel ordre", après de nouvelles attaques des rebelles Houthis du Yémen sur fond de guerre à Gaza. Cette décision survient après que les Houthis, proches de l'Iran, ont prévenu qu'ils viseraient et attaqueraient des navires naviguant en mer Rouge, au large des côtes du Yémen, ayant des liens avec Israël, en riposte à la guerre entre Tel-Aviv et le Hamas.

Les Houthis ont affirmé avoir mené "une opération militaire contre deux porte-conteneurs, MSC Alanya et MSC Palatium III". Selon le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom), le MSC Alanya n'a été que menacé, tandis que le Palatium a été touché par un des deux missiles balistiques tirés. ISRAËL PLEURE SES OTAGES TUÉS "PAR ERREUR" Israël pleure samedi la mort de trois otages tués "par erreur" par ses propres soldats, opérant à Choujaiya, dans la bande de Gaza, où l'armée multiplie les raids aériens de grande intensité. Les victimes sont Yotam Haïm, un batteur de Heavy Metal de 28 ans, Samer al-Talalqa, un Bédouin de 25 ans, et Alon Lulu Shamriz, 26 ans, a annoncé Tsahal précisant que les corps avaient été rapatriés sur le sol israélien.

Le Premier ministre, Benyamin Nétanyahou, a aussitôt regretté "une insupportable tragédie" qui plonge "tout l'État d'Israël dans le deuil", tandis qu'à Washington la Maison Blanche évoquait une "erreur tragique". BIENVENUE Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur TF1info pour suivre les dernières actualités autour de la guerre entre Israël et le Hamas, débutée le 7 octobre après l'attaque sanglante du mouvement islamiste.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a également salué cette annonce, mais a demandé à ce que l'aide puisse "aller de partout", "pas seulement dans le sud de Gaza mais aussi dans le nord de Gaza".