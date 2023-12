EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : "La libération de tous les otages est notre priorité", assure Catherine Colonna

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a prévenu jeudi que la guerre contre le Hamas à Gaza durerait "plus que quelques mois", à l'arrivée d'un émissaire américain, Jake Sullivan, venu exprimer les inquiétudes de son pays face aux lourdes pertes civiles dans le territoire palestinien assiégé. "Le Hamas est une organisation terroriste qui s'est construite au cours d'une décennie pour combattre Israël et qui a mis en place des infrastructures souterraines et aériennes qu'il n'est pas facile de détruire. Cela prendra du temps - plus que quelques mois - mais nous vaincrons et nous détruirons" le mouvement islamiste.