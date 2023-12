EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : de nouvelles frappes sur Gaza, appels aux négociations sur les otages

Paris a "condamné" samedi un bombardement israélien dans la bande de Gaza ayant causé la mort d'un agent du ministère français des Affaires étrangères et a exigé que "tout la lumière soit faite" sur ce drame "dans les plus brefs délais". "C'est avec beaucoup d'émotion que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a appris le décès de l'un de ses agents, mort des suites de ses blessures lors d'un bombardement israélien à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza", a indiqué le Quai d'Orsay dans un communiqué.





"Nous exigeons que toute la lumière soit faite par les autorités israéliennes sur les circonstances de ce bombardement, dans les plus brefs délais", a-t-il demandé. L'agent qui travaillait pour la France depuis 2022, et dont l'identité n'a pas été précisée, avait trouvé refuge dans la maison d’un de ses collègues du consulat général de France, aux côtés de deux autres collègues et de membres de leur famille.