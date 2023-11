EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : Tel Aviv rejette une pause humanitaire à Gaza, frappe mortelle sur une ambulance

Pour l'instant, c'est non. Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a dit ce vendredi refuser "une trêve temporaire sans la libération des otages" enlevés le 7 octobre en Israël par le Hamas, et désormais emprisonnés dans la bande de Gaza. Peu avant ce refus, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a pourtant affirmé avoir discuté avec Nétanyahou de la possibilité de "pauses humanitaires" dans le conflit entre Israël et le Hamas, afin de protéger les civils palestiniens et d'augmenter la distribution de l'aide.

Selon l'armée israélienne, au moins 240 otages sont aux mains du mouvement palestinien.