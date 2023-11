EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : Blinken en Israël pour parler avec Nétanyahou de la situation des civils palestiniens

Mercredi, le président Biden, en campagne pour sa réélection, a été interpellé sur le conflit entre Israël et le Hamas lors d'une réunion politique de levée de fonds et s'était dit favorable à une "pause" afin de permettre aux "prisonniers" de quitter la bande de Gaza, en référence aux otages israéliens et étrangers que détient le mouvement islamiste palestinien. La personne qui l'a interpellé s'est présentée comme un "rabbin" et lui avait demandé "d'appeler à un cessez-le-feu immédiatement".