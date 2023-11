EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : 34 Français supplémentaires ont été évacués de la bande de Gaza

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a jugé ce vendredi "provocateur et irrespectueux" de prévoir de manifester le jour de l'Armistice, lançant un vif avertissement avant une nouvelle mobilisation le 11 novembre d'organisations de soutien aux Palestiniens. "Prévoir des manifestations le jour de l'Armistice est provocateur et irrespectueux", a déclaré dans un communiqué le chef du gouvernement conservateur, invoquant un "risque clair que le Cénotaphe (mémorial pour les victimes de guerre), et d'autres monuments commémorant la guerre soient profanés."





Les mouvements Palestine Solidarity Campaign et Friends of Al-Aqsa, qui ont appelé aux manifestations qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes tous les samedis depuis le début de la guerre, ont tous deux indiqué que le parcours du samedi 11 novembre éviterait le Cénotaphe.