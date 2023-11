EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : 46 soldats israéliens morts depuis le début de la guerre à Gaza, annonce l'armée

Le Hamas "a perdu le contrôle à Gaza" et ses combattants "fuient vers le sud", a affirmé lundi le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant après plus de cinq semaines de guerre avec le mouvement islamiste palestinien. Des civils "pillent les bases du Hamas. Ils ne croient plus au gouvernement (du Hamas, ndlr)" au pouvoir dans le petit territoire palestinien, pilonné sans relâche par Israël et plongé dans une situation humanitaire catastrophique, a-t-il aussi assuré dans un message vidéo diffusé par des chaînes de télévision.