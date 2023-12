EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : l'aide à Gaza au cœur d'un vote au Conseil de sécurité de l'ONU

- Le Hamas toujours en mesure de toucher Israël. Après deux jours de pause, les combattants palestiniens ont tiré une trentaine de roquettes depuis Gaza en direction d'Israël, où les sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs localités du sud et à Tel-Aviv dans le centre, selon les médias. Les tirs ont fait des dégâts mais pas de victime.





- Un point de passage bombardé. Jeudi, des avions israéliens ont frappé le côté palestinien du point de passage de Karam Abou Salem (Kerem Shalom, côté israélien en hébreu) entre Israël et Gaza, tuant quatre personnes, dont son directeur Bassem Ghaben, selon le Hamas. Israël avait approuvé cette nouvelle route d'approvisionnement vers Gaza, s'ajoutant à la principale, celle via Rafah (sud), entre l'Egypte et Gaza.





- Un compromis à l'ONU ? Après des négociations acharnées, Face à ce que le secrétaire général Antonio Guterres a appelé le mois dernier une "crise de l'humanité", le Conseil de sécurité doit tenter vendredi de voter sur une résolution destinée à accroître l'aide à Gaza. Mais l'institution, largement critiquée pour son inaction depuis le début de la guerre, est suspendue à la position des Etats-Unis, alliés d'Israël, qui ont affirmé travailler "activement" pour aboutir à un vote plusieurs fois reporté. Washington avait opposé son veto le 8 décembre à un précédent texte réclamant un "cessez-le-feu humanitaire".





Le nouveau texte ne ressemble plus à la version proposée dimanche par les Emirats arabes unis mais appelle à "des mesures urgentes pour immédiatement permettre l'accès humanitaire sûr et sans entrave et aussi à créer les conditions pour une cessation durable des hostilités". La référence à une "cessation urgente et durable des hostilités" présente dans le texte de dimanche a disparu, tout comme la demande moins directe de la version suivante d'une "suspension urgente des hostilités".





- Des efforts sont en cours sur plusieurs fronts pour tenter de parvenir à une nouvelle trêve, après celle d'une semaine fin novembre qui avait permis la libération de 105 otages et de 240 Palestiniens détenus par Israël et l'acheminement de plus d'aides à Gaza. Le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh, basé à Doha, se trouve au Caire pour des entretiens avec le médiateur égyptien et Ziad al-Nakhala, et le chef du Jihad islamique, un autre mouvement islamiste qui combat au côté du Hamas et détient des otages, devrait s'y rendre dans les prochains jours. Israël dialogue avec le Qatar et les Etats-Unis, deux autres médiateurs.





- Les services des Nations Unies continuent eux d'alerter sur la crise humanitaire dans laquelle s'enfonce Gaza. Un demi-million de personnes, soit près d'un quart de la population de ce territoire géré par le Hamas, sont confrontées à la famine, selon un rapport du système de surveillance de la faim de l'ONU. Et dans les six prochaines semaines, l'ensemble des 2,4 millions d'habitants risquent de se retrouver dans la même situation.





- La coalation contre les Houthis s'agrandit. Plus de 20 pays ont désormais rejoint la coalition menée par les Etats-Unis et visant à défendre le trafic maritime en mer Rouge des attaques des rebelles Houthis du Yémen, a fait savoir jeudi le Pentagone. La Grèce a annoncé jeudi faire partie de la coalition, aux côtés des premiers pays partenaires : la France, le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, et les Seychelles. Une récente vague d'attaques menées contre des navires en mer Rouge par les Houthis avec des drones et des missiles menace de perturber les flux du commerce mondial, les principales firmes de transport maritime ayant interrompu le passage par le détroit de Bab el-Mandeb.