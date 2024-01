EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : le Hezbollah dit avoir ciblé une "base" israélienne après l'élimination du n°2 du Hamas

La bande de Gaza est devenue "inhabitable" a alerté vendredi l'ONU. Selon des journalistes de l'AFP, des frappes israéliennes ont retenti tôt samedi à Rafah, ville à la pointe sud de la bande de Gaza où se sont réfugiés ces dernières semaines des centaines de milliers de Palestiniens. Suivez les dernières informations sur le conflit.

Urgent LIBAN Le Hezbollah libanais a affirmé avoir tiré des dizaines de roquettes vers une "base" militaire dans le nord d'Israël. Le mouvement islamiste présente cette attaque comme sa première riposte à l'élimination du numéro deux du Hamas dans son fief près de Beyrouth.

"Dans le cadre de la réponse initiale à l'assassinat du grand leader cheikh Saleh al-Arouri (...), la résistance islamique (Hezbollah, ndlr) a ciblé la base (militaire) de Meron avec 62 missiles de types différents", a indiqué le mouvement pro-iranien dans un communiqué. IMAGES EXCLUSIVES La France a "livré par les airs de l'aide à la population" dans la bande de Gaza, dans une première opération menée conjointement avec la Jordanie. Le 20H de TF1 a diffusé vendredi soir des images exclusives de ce largage de matériel médical, à découvrir dans notre article. ↓ International EXCLUSIF - Gaza : les images du premier parachutage d’aide humanitaire par la France NOUVELLES FRAPPES SUR GAZA La bande de Gaza est à nouveau le théâtre de frappes israéliennes ce matin. Selon des journalistes de l'AFP, des frappes ont retenti tôt à Rafah, ville à la pointe sud de la bande de Gaza où se sont réfugiés ces dernières semaines des centaines de milliers de Palestiniens qui tentent d'échapper aux affrontements. IMAGES DANS LA BANDE DE GAZA La situation humanitaire dans la bande de Gaza est cauchemardesque. Pour prendre l'ampleur des dégâts, découvrez nos images dans les rues de Jabalia, où les eaux usées envahissent les tentes de fortune des déplacés et les rues sont envahies par les déchets. ↓ Bande de Gaza : le désatre humanitaire Source : TF1 Info GAZA EST DEVENUE "INHABITABLE" La bande de Gaza est devenue un "lieu de mort" tout simplement "inhabitable", alerte l'ONU après quasiment trois mois de guerre. La bande de Gaza est "tout simplement devenue inhabitable", et ses habitants "font face à des menaces quotidiennes sous les yeux du monde", a résumé vendredi le coordinateur des affaires humanitaires des Nations unies, Martin Griffiths.

Selon l'Unicef, les affrontements, la malnutrition et la situation sanitaire ont créé "un cycle de la mort qui menace plus de 1,1 million d'enfants" dans ce territoire paupérisé avant même le début de la guerre. BOOM DES COLONIES EN CISJORDANIE Alors que les yeux du monde entier sont rivés sur la bande de Gaza, le nombre de colonies sauvages et de nouvelles routes pour les colons a connu une progression "sans précédent" en Cisjordanie occupée, selon l'ONG israélienne Peace Now. Dans une étude, cette organisation anti-colonisation affirme que neuf colonies sauvages, ou "outpost" en anglais, ont fait leur apparition depuis le 7 octobre dans ce territoire occupé depuis 1967 par l'armée israélienne. BONJOUR Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré au conflit entre Israël et le Hamas.

"Un lieu de mort et de désespoir". C'est ainsi que le coordinateur des affaires humanitaires des Nations unies, Martin Griffiths, a parlé de la bande de Gaza, dans un communiqué publié vendredi 5 janvier. Le représentant a alerté sur le fait que le territoire était devenu "inhabitable", après de trois mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien, dont tous peinent à envisager l'issue. La bande de Gaza est "tout simplement devenue inhabitable", "un lieu de mort et de désespoir" et ses habitants "font face à des menaces quotidiennes sous les yeux du monde", a alerté Martin Griffiths.

L'armée israélienne y a poursuivi ses opérations vendredi, annonçant "l'élimination" de "terroristes" dans le centre et la destruction de sites de lancement de roquettes vers Israël dans le sud, à Khan Younès, épicentre des combats. Dans la soirée, des nuages de fumée s'en élevaient après de nouvelles frappes. En dépit de l'absence de perspectives d'une cessation des hostilités, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a dévoilé jeudi des pistes pour l'après-guerre, à la veille du début d'une tournée régionale du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

Le plan présenté le ministre doit encore recevoir l'aval d'un gouvernement divisé. Il prévoit la poursuite des opérations à Gaza jusqu'au "retour des otages", au "démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas" et à "l'élimination des menaces militaires".