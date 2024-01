EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : raids meurtriers à Gaza, entrée des médicaments destinés aux otages

L'armée israélienne a intensifié ses frappes meurtrières contre le sud de la bande de Gaza, mercredi. Dans le même temps, des médicaments destinés aux otages israéliens et une aide aux civils palestiniens a pu entrer dans la petite enclave. Suivez les dernières informations sur le conflit.

L'armée israélienne a intensifié ses frappes meurtrières contre le sud de la bande de Gaza au quatrième mois de sa guerre contre le Hamas, avant l'entrée mercredi soir dans le territoire de médicaments destinés aux otages israéliens et d'une aide aux civils palestiniens. Alors que la guerre fait craindre un embrasement dans la région, les rebelles yéménites Houthis ont revendiqué une nouvelle attaque contre un "navire américain" au large du Yémen, après avoir été désignés entité "terroriste" par les États-Unis.

LE POINT SUR LA SITUATION Les médicaments destinés aux otages sont entrés à Gaza : des médicaments destinés aux otages enlevés en Israël le 7 octobre lors de l'attaque du Hamas palestinien ont été acheminés à Gaza hier, a annoncé le médiateur qatari. "Au cours des dernières heures, des médicaments et de l'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza, en application de l'accord annoncé (mardi)" au profit des civils palestiniens et des otages, a écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed al-Ansari, sur le réseau social X.

La Jordanie pointe du doigt la responsabilité d'Israël : l’armée jordanienne a accusé hier Israël d'avoir endommagé l’un de ses hôpitaux militaires de campagne dans la bande de Gaza et d'avoir blessé deux personnes lors de bombardements sur le territoire palestinien assiégé. L'hôpital, situé à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, a subi "d'importants dégâts matériels en raison des bombardements israéliens continus dans ses environs" dans la nuit de mardi à mercredi, a déclaré l'armée dans un communiqué.

Nouvelles frappes américaines contre les Houthis au Yémen : l'armée américaine a visé pour la quatrième fois en moins d'une semaine les Houthis sur leur territoire au Yémen, avec, cette nuit, des frappes au sol sur 14 missiles des rebelles pro-Iran qui s'en prennent depuis des semaines au trafic maritime. Ces frappes sont intervenues quelques heures après que Washington a de nouveau qualifié d'entité "terroriste" les rebelles yéménites qui poursuivent leurs attaques de navires marchands en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Ces rebelles ciblent des navires marchands qu'ils estiment liés à Israël, des actions qu'ils disent conduire en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

Selon des témoins palestiniens, des bombardements israéliens intensifs ont ciblé un secteur proche de l'hôpital Nasser à Khan Younès où se cachent, selon Israël, des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas, classé organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Évoquant "la plus difficile et la plus intense nuit" de bombardements israéliens à Khan Younès depuis le début de la guerre, le Hamas a annoncé la mort d'au moins 81 Palestiniens dans cette ville où se concentrent les combats et ailleurs dans la bande de Gaza.

Dans le même temps, le médiateur qatari a annoncé un accord entre Israël et le Hamas sur l'entrée de médicaments pour les otages en échange d'une aide pour les civils à Gaza. Les convois de médicaments et d'aide humanitaire "sont entrés à Gaza", a écrit sur X le porte-parole des Affaires étrangères du Qatar, Majed al-Ansari, sans préciser si les médicaments avaient été remis aux otages. Au moins un tiers des otages souffrent de maladies chroniques et nécessitent un traitement, selon le Collectif des familles d'otages "Bring them home now".

En Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, dix Palestiniens ont été tués dans des frappes de drones de l'armée israélienne et des combats dans les régions de Naplouse et Tulkarem selon des sources palestiniennes. L'armée, qui a intensifié ses opérations en Cisjordanie depuis le 7 octobre, a présenté l'un des combattants tués comme le chef d'une "cellule terroriste" qui "planifiait une attaque imminente de grande ampleur".