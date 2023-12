EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : situation toujours catastrophique à Gaza, une résolution de l'ONU exige plus d'aides

Voici les informations marquantes des dernières 24 heures :





- Mort d'un otage israélo-américain. L'armée israélienne et le kibboutz de Nir Oz ont annoncé vendredi qu'un otage israélo-américain, Gadi Haggaï, 73 ans, était mort lors de son enlèvement le 7 octobre pendant l'attaque du Hamas sur le sol israélien. Sa dépouille se trouve toujours dans la bande de Gaza, selon le kibboutz.





- Le vote du Conseil de sécurité de l'ONU. Après des négociations acharnées, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé vendredi l'acheminement "à grande échelle" de l'aide humanitaire à Gaza, sans appeler à un cessez-le-feu dont ne voulaient pas les Américains, malgré la pression internationale sur leur allié israélien. La résolution adoptée par 13 voix pour et deux abstentions (États-Unis et Russie) exige de toutes les parties l'acheminement "immédiat, sûr et sans entrave d'une aide humanitaire à grande échelle" à Gaza et demande de "prendre de toute urgence" des mesures à cet égard et pour "créer les conditions d'une cessation durable des hostilités".





- Un vote salué par l'ambassadeur palestinien à l'ONU... Le vote du Conseil de sécurité est "un pas dans la bonne direction", a estimé l'ambassadeur palestinien à l'ONU, insistant toutefois sur la nécessité d'un "cessez-le-feu immédiat". "Cette résolution est un pas dans la bonne direction, elle doit être appliquée et accompagnée par une pression massive pour un cessez-le-feu immédiat. Je répète, un cessez-le-feu immédiat", a insisté Riyad Mansour devant le Conseil.





- ...moins par Israël. Le ministre israélien des Affaires étrangères a affirmé que son pays continuerait à inspecter toute aide humanitaire à destination de Gaza, après le vote de la résolution. "Israël continuera à agir conformément au droit international, mais examinera, pour des raisons de sécurité, toute assistance humanitaire à Gaza", a écrit le ministre, Eli Cohen, sur les réseaux sociaux.