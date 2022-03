EN DIRECT - Jean-Yves Le Drian : "Je pense que l'Ukraine gagnera"

LE DRIAN "PENSE QUE L'UKRAINE GAGNERA"





S'appuyant sur les arguments de l'isolement diplomatique de la Russie et de l'effet des sanctions internationales, Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a déclaré penser "que l'Ukraine gagnera" dans la guerre qui l'oppose à la Russie depuis son invasion.

"Nous avons pris des trains de sanctions considérables, dont les effets sont en train d'être lourds et seront à mon avis de plus en plus lourds, ce qui fait que le prix à payer pour la guerre va devenir insupportable et qu'à un moment donné le président Poutine va être confronté au choix d'avoir des effets majeurs sur le fonctionnement de la Russie ou d'ouvrir des négociations", a-t-il expliqué, tout soulignant "la forte capacité de résistance de l'Ukraine".