EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les alliés de Kiev promettent des "centaines" de nouveaux missiles

Un soutien précieux à l'heure de la contre-offensive. Les alliés de l'Ukraine vont livrer à Kiev des "centaines" de missiles de défense aérienne afin de protéger ses infrastructures essentielles, ont annoncé jeudi le Royaume-Uni, les Etats-Unis, les Pays-Bas et le Danemark.

Ces équipements doivent permettre de "répondre aux besoins urgents (de l'Ukraine) en matière de défense aérienne alors que la Russie poursuit ses attaques éhontées de missiles et de drones contre des villes ukrainiennes", ont écrit les ministères de la Défense de ses quatre pays dans une déclaration commune.

Kiev recevra "des centaines de missiles de défense aérienne à courte et moyenne portée et les systèmes associés nécessaires pour protéger les infrastructures critiques de l'Ukraine et assurer le succès des opérations de contre-offensive dans les mois à venir", ont-ils ajouté.