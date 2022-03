EN DIRECT - Ukraine : la France envoie "des produits médicaux", dont de l'iode, selon Jean-Yves Le Drian

LA RUSSIE BLOQUE MEDIAZONA, UN DES DERNIERS MÉDIAS INDÉPENDANTS





Le site d'information Mediazona, l'une des dernières voix indépendantes en Russie, a indiqué, ce dimanche, avoir été bloqué par les autorités en raison de sa couverture de l'invasion en Ukraine. L'AFP a par ailleurs constaté que ce dernier était désormais sur la liste officielle des sites bloqués en Russie.





Cette mesure a été prise "parce que nous couvrons honnêtement ce qui se passe en Ukraine et appelons l'invasion une invasion et la guerre une guerre", a estimé Mediazona, soulignant que le pouvoir russe vient de mettre en place une "censure militaire et (qu'il) ne reste presque plus de médias indépendants dans le pays".