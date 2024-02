EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev fait "tout son possible" pour sauver les troupes à Avdiivka, selon Zelensky

Volodymyr Zelensky a assuré jeudi que Kiev faisait "tout ce qui est possible" pour sauver ses troupes à la peine sur le front oriental. Dans la ville d'Avdiivka en particulier la situation est décrite comme "critique". Suivez les dernières informations en direct.

"Nous faisons tout notre possible pour nous assurer que nos combattants aient assez de capacités d'organisation et de technologie pour sauver autant de vies ukrainiennes que possible", a assuré jeudi Volodymyr Zelensky dans son message quotidien, en évoquant un rapport du commandant en chef des forces armées Oleksandr Syrskyi et du ministre de la Défense Rustem Umerov sur "la situation sur le front, à Avdiivka et dans l'Est en général".

Vendredi, Emmanuel Macron va signer un accord bilatéral de sécurité avec le président ukrainien, signe de la "détermination française à faire échec à la guerre d'agression" russe en Ukraine qui va bientôt entrer dans sa troisième année, a annoncé jeudi l'Élysée.

