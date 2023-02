EN DIRECT - Guerre en Ukraine : dialoguer avec Moscou ? "Macron perd son temps", selon Zelensky

"ILS NE POURRONT JAMAIS PRENDRE L'UKRAINE"





"Les Russes n'ont pas encore réalisé que nous sommes plus forts aujourd'hui qu'il y a un an et qu'ils ne pourront jamais prendre l'Ukraine comme ils l'espéraient", a assuré Volodymyr Zelensky auprès du journal italien Corriere della Sera. "Nous nous préparons à une guerre courte et à notre victoire. Plus elle sera rapide, moins nous aurons de victimes", a-t-il poursuivi.





Il est aussi revenu sur la situation de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, une ville qui a gagné une grande importance symbolique, prisée par les Russes qui tentent de la capturer depuis plus de six mois. "Il est important pour nous de la défendre, mais pas à n'importe quel prix et pas pour que tout le monde meure. Nous nous battrons tant que ce sera raisonnable", a expliqué le président ukrainien. "Les Russes veulent ensuite continuer vers Kramatorsk et Sloviansk, jusqu'aux frontières du Donbass et jusqu'à Dnipro s'ils le peuvent. Nous résisterons et entre-temps nous préparerons la prochaine contre-attaque", a-t-il assuré.