EN DIRECT - Ukraine : la Russie "paiera le prix fort si elle utilise des armes chimiques", prévient Biden

NATIONALISATIONS : UN OLIGARQUE CRITIQUE





L'oligarque Vladimir Potanine a vertement critiqué la possible confiscation par l'État russe des entreprises étrangères ayant annoncé leur retrait du pays, mesure de plus en plus évoquée. Régulièrement cité parmi les hommes les plus riches de Russie dans le classement Forbes, Potanine est réputé proche du président russe, avec lequel il jouait notamment au hockey sur glace.

"Je voudrais appeler à une approche très prudente sur (...) la confiscation des entreprises qui ont annoncé leur retrait du marché russe. Cela nous ramènera cent ans en arrière, en 1917", a déclaré M. Potanine dans un communiqué publié sur Telegram jeudi soir.