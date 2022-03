EN DIRECT - Poutine accuse les forces ukrainiennes de "violations flagrantes" du droit humanitaire

8 A 13 MILLIONS DE PERSONNES POTENTIELLEMENT MENACÉES DE SOUS-NUTRITION, ESTIME LA FAO





Huit à 13 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de sous-nutrition dans le monde si les exportations alimentaires de l'Ukraine et de la Russie étaient durablement empêchées du fait de la guerre, s'alarme vendredi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).





"Cela est particulièrement le cas de la cinquantaine de pays qui dépendent des importations de blé et se procurent 30%, voire plus, de leur blé auprès de la Russie et de l'Ukraine", précise le directeur général de la FAO, Qu Dongyu. Il rappelle que "l'Égypte, la Turquie, le Bangladesh et l'Iran, qui sont les plus grands importateurs de blé, achètent plus de 60% de leur blé à l'Ukraine et la Russie (...). Le Liban, la Tunisie, le Yémen, la Libye et le Pakistan sont eux aussi fortement dépendants de ces deux pays pour leur approvisionnement en blé".