EN DIRECT - Guerre en Ukraine : "Le pire est devant nous", craint Jean-Yves Le Drian

LE VATICAN PROPOSE SA MÉDIATION





Le Vatican s'est dit prêt à faire "tout ce qui est possible" pour aider à atteindre un cessez-le-feu et à négocier la fin de la guerre en Ukraine. Le Saint-Siège est "disponible pour toute forme de médiation", a indiqué son secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin dans une interview à VaticanNews. "J'ai demandé la fin des combats et une solution négociée au conflit. J'ai insisté sur le respect de la population civile et sur les couloirs humanitaires", a-t-il ajouté, insistant sur le fait qu'il s'agissait bien d'une "guerre" et non d'une simple "opération militaire". Il n'est "jamais trop tard" pour faire la paix, pour "revenir sur ses pas et trouver un accord", a-t-il insisté.