EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky en visite officielle à Varsovie le 5 avril

MONUMENTS





Les destructions dans les secteurs de la culture en Ukraine se chiffrent déjà à plus de 2,4 milliards d'euros, affirme l'Unesco dans sa dernière évaluation relayée par FranceInfo. "Les deux tiers (plus de 65%) du coût total concernent la destruction de monuments et de sites, soit 1,57 milliard d’euros", notent nos confrères, qui précisent qu'une grande majorité des destructions - près de 60% - est concentrée dans les régions de Karkhiv et du Donbass.





Au total, 248 monuments endommagés ont été recensés par l'Unesco en Ukraine.