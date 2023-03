EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les États-Unis vont annoncer une nouvelle aide

ORBAN COMPREND POUTINE MAIS...





Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré qu'il comprenait les arguments du président russe, mais qu'il rejetait ses actions concernant l'Ukraine. "Le problème de Poutine, ce sont les bases américaines de missiles, déjà créées en Roumanie et en Pologne, ainsi que l'expansion potentielle de l'OTAN vers l'Ukraine et la Géorgie, avec le déploiement ultérieur d'armes dans ces pays. En outre, les Américains ont annulé d'importants traités de désarmement. C'est pourquoi le maître du Kremlin ne pouvait plus dormir tranquille la nuit", estime-t-il. "Je comprends ce que Poutine a dit, mais je rejette ce qu'il a fait", ajoute-t-il, dans des propos rapportés par l'agence de presse russe TASS.