EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky évoque "des problèmes" de stocks d'obus à cause du conflit Israël-Hamas

L'armée russe a accentué ces derniers jours son assaut sur Avdiivka, dans l'est de l'Ukraine, a affirmé jeudi le maire de cette ville devenue la cible de la principale offensive du Kremlin en cours dans le secteur. "Ces derniers jours, l'ennemi est devenu plus actif, principalement en direction de (la zone industrielle de la ville), menant des actions offensives à l'aide de véhicules blindés", a affirmé Vitaly Barabach à la TV ukrainienne.





Selon lui, la situation y "est très tendue" et les Russes "attaquent sur les flancs, depuis le sud, un peu moins depuis le nord", à l'aide de l'infanterie, "presque 24 heures sur 24", tout en "frappant des positions autour de la ville". La ville industrielle, peuplée de quelque 30.000 habitants avant la guerre, est aujourd'hui largement détruite et à peine 1500 personnes y vivent malgré les combats incessants et les bombardements autour.