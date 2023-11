EN DIRECT - Guerre en Ukraine : des pilotes formés au F-16 en Roumanie à l'horizon 2024

L'armée ukrainienne va pouvoir entraîner ses pilotes au maniement des très attendus chasseurs américains F-16 au plus tôt début 2024 en Roumanie. Un centre de formation a été inauguré lundi. Suivez les dernières informations en direct.

Kiev à la reconquête de son ciel. L'armée ukrainienne va pouvoir entraîner ses pilotes au maniement des très attendus chasseurs américains F-16 au plus tôt début 2024 en Roumanie. Le programme va commencer "très probablement" au début de l'année prochaine, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'armée néerlandaise, qui fournit les appareils.

De son côté, le ministre roumain de la Défense Angel Tilvar n'a pas donné de calendrier, disant "analyser les moyens les plus efficaces d'intégrer la formation des Ukrainiens dès que possible". L'Ukraine, qui attend avec impatience de pouvoir utiliser ces avions sur le front contre la Russie, s'est réjouie de l'ouverture du centre sur le territoire de son voisin. "Il s'agit d'une contribution concrète et significative à la coalition aérienne", a commenté sur X (ex-Twitter) le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

LA PROMESSE DE WASHINGTON À KIEV Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a promis lundi auprès d'un haut responsable ukrainien que le soutien des États-Unis envers Kiev continuerait, y compris durant l'hiver, moment où des frappes russes sur des infrastructures essentielles sont une nouvelle fois attendues.

Antony Blinken a rencontré Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une brève escale à Washington pour le secrétaire d'État qui revient d'une nouvelle tournée au Moyen-Orient, et avant le sommet Asie-Pacifique de l'Apec à San Francisco. BIENVENUE Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live consacré à l'actualité de la guerre en Ukraine.

La Russie continue de mener quotidiennement des frappes sur la quasi-totalité du territoire ukrainien. L'Ukraine, elle, redoute particulièrement de voir Moscou lancer des attaques systématiques sur ses infrastructures énergétiques, comme l'hiver dernier, imposant des coupures de chauffage et de courant à des millions de personnes. Pour se préparer, elle réclame depuis plusieurs mois à ses alliés occidentaux de renforcer ses défenses aériennes.