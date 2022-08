EN DIRECT - Guerre en Ukraine : entretien ce jeudi entre Emmanuel Macron et le directeur de l’AIEA

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, et celui de l'Agence atomique russe (Rosatom), Alexeï Likhatchev, ainsi que l'ambassadeur russe auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhaïl Oulianov, se sont rencontrés mercredi pour discuter d'une inspection de la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine, celle de Zaporijia, plusieurs fois bombardée. Jeudi, Emmanuel Macron s'entretient avec Rafael Grossi.

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de près de trois milliards de dollars au moment où le pays, qui combat depuis six mois l'invasion russe, marque le jour de son indépendance. "Cela permettra à l'Ukraine d'acquérir des systèmes de défense aérienne, des systèmes d'artillerie et des munitions (...) et des radars pour nous assurer qu'elle puisse continuer à se défendre sur le long terme", a affirmé M. Biden dans un communiqué.