EN DIRECT - Ukraine : Biden a mis en garde Xi Jinping sur les "conséquences" d'une aide à la Russie

LA POSITION OCCIDENTALE : UN DÉLICAT "CHEMIN DE CRÊTE" SELON E. MACRON





"C'est notre continent, nos valeurs, notre démocratie, qui sont touchés", a déclaré lors de son meeting à Pau Emmanuel Macron. "Un pouvoir autoritaire qui restait jusqu'alors restait dans la règle de la vie commune des nations, se comportait de manière prévisible, a changé ce comportement", a-t-il dénoncé.





Selon lui, la France remplit plusieurs missions, notamment par l'envoi de soutien humanitaire à l'Ukraine, mais aussi en accueillant des réfugiés. "C'est le plus grand défi humanitaire, la plus grande situation humaine que nous avons à vivre à cette hauteur depuis la Seconde guerre mondiale", "nous aurons notre part à prendre (...) et je pense que nous saurons le faire", a-t-il poursuivi.





Le président a confirmé sa volonté de continuer à sanctionner la Russie, reconnaissant une "difficulté" dans la délicate position des Occidentaux : "nous voulons tout faire pour stopper ce conflit sans être nous-mêmes belligérants, nous ne voulons pas et ne pouvons pas participer à cette guerre compte tenu de l'escalade que cela produira", a-t-il expliqué.





Mais "entre le levier des sanctions et la pression diplomatique, et la voie du dialogue exigeante, il y a un chemin de crête, très ténu, mais il est là, il faut tout faire pour le trouver", a-t-il lancé. "Il nous faut tout faire pour stopper la guerre", a-t-il conclu, dénonçant une "situation inexcusable que les Ukrainiens et Ukrainiennes ont vécu ces derniers à Marioupol et avant dans d'autres villes".