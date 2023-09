EN DIRECT - Guerre en Ukraine : un deuxième cargo de blé ukrainien est arrivé à Istanbul

Les Occidentaux "combattent directement" la Russie en Ukraine, a accusé samedi à l'ONU le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, au moment où Kiev affirme avoir tué des chefs militaires russes dans la péninsule stratégique de Crimée.





Le chef de la diplomatie russe, lors d'une longue conférence de presse au siège de l'ONU à New York, était aussi interrogé sur l'implication des Etats-Unis dans le conflit en Ukraine. "Le fait qu'ils combattent de facto contre nous en se servant du corps des Ukrainiens, je pense que tous ceux ici qui s'intéressent à la situation en Ukraine savent très bien que les Américains, les Britanniques et d'autres se battent en fournissant tout d'abord de plus en plus d'armes", a asséné le chef de la diplomatie russe.