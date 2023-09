EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Washington débourse un milliard de dollars pour soutenir la contre-offensive

Des explosions ont été signalées dans la ville russe de Rostov, près du siège du commandement du district militaire sud, qui joue un rôle clé dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie, rapporte le média britannique The Guardian.





Le gouverneur de la région, Vasily Golubev, a déclaré sur Telegram qu'au moins trois bâtiments et plusieurs voitures avaient été endommagés, et qu'une personne avait été blessée après que les défenses aériennes russes ont abattu deux drones ukrainiens qui visaient la ville, située à 100 km à l'est de la frontière avec l'Ukraine.





M. Golubev a indiqué que les restes d'un drone étaient tombés à l'extérieur de la ville, tandis que l'autre était tombé "dans le centre, dans le secteur du 42 de la rue Pushkinskaya".