EN DIRECT - Guerre en Ukraine : un mort et trois blessés après un bombardement russe dans le sud

UN BOMBARDEMENT RUSSE FAIT UN MORT DANS LA RÉGION DE KHERSON





Une personne a été tuée et trois blessées par des bombardements russes dans la région ukrainienne de Kherson, a rapporté lundi l'administration militaire locale. "L'armée russe a visé les quartiers résidentiels de zones peuplées de la région, et un bâtiment officiel dans le centre de Kherson", a indiqué le chef de l'administration militaire locale, Oleksandre Prokoudine, sur Telegram. "À la suite de cette agression russe, une personne est morte et trois autres, dont un enfant, ont été blessées", a-t-il ajouté, précisant que la ville a été bombardée à huit reprises en quelque 24 heures.