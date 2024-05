EN DIRECT - Guerre en Ukraine : sur le front, une poussée russe rapide avant l'arrivée de l'aide américaine

Depuis mi-avril, les assauts russes dans ces zones du front Est ont doublé d'intensité et devraient continuer d'ici l'arrivée de munitions occidentales, très attendues par des Ukrainiens qui en manquent cruellement. Parmi les derniers succès russes en date, les conquêtes d'Otcheretyné et de Soloviové, revendiquées ces derniers jours par Moscou. Dimanche, des panaches du fumée noire s'élevaient dans le ciel de la zone, témoignant des bombardements et combats en cours, a constaté l'AFP.





Otcheretyné, qui comptait quelque 3000 habitants avant la guerre, est situé à une douzaine de kilomètres au nord d'Avdiïvka, saisie par Moscou en février. Après la prise de cette ville-forteresse, hautement symbolique, les forces russes, mieux armées et plus nombreuses, ont grignoté du terrain vers l'Ouest. Mais c'est à partir de mi-avril que leur avancée s'est accélérée sur Otcheretyné, finalement conquis en seulement deux semaines.