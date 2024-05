EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev dénonce une nouvelle attaque russe "massive" contre ses infrastructures

Alors que la France commémore le 79e anniversaire du 8-Mai 1945, le président ukrainien publie un message sur X. "À l'occasion de la Journée du souvenir et de la victoire sur le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, le nazi Poutine a lancé une attaque massive de missiles sur l'Ukraine", a-t-il dénoncé, précisant que "plus de 50 missiles et plus de 20 drones Shahed" ont visé des infrastructures à "Lviv, Vinnytsia, Kiev, Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhia et Ivano-Frankivsk". "Le monde entier doit comprendre qui est qui. Le monde ne doit pas donner une chance au nouveau nazisme", a-t-il encore écrit.