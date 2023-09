EN DIRECT - Guerre en Ukraine : trois drones abattus par la Russie, dont un dans la région de Moscou

Vu les risques de bombardements, il est devenu de facto impossible d'assurer des navires partant d'Ukraine par la mer Noire, mais le secteur tente de trouver une voie de sortie, notamment pour les cargaisons vitales de céréales.





Une assurance de cargo peut toujours en théorie s'envisager "au cas par cas", affirme à l'AFP Mathieu Berrurier, directeur général du groupe Eyssautier Verlingue, moyennant cependant des "coûts faramineux" de l'ordre de 5 à 10 fois les montants pratiqués avant la guerre en Ukraine. Si bien que dans la pratique, plus personne ne les paie.





"On est dans une zone où les risques ont considérablement augmenté" pour les cargos, résume l'expert, "là où avant, les risques se concentraient sur les bâtiments de guerre". L'essentiel des exportations céréalières ukrainiennes, auparavant acheminées par la voie maritime, emprunte désormais une route alternative par le Danube, associée au rail plus au nord et à l'ouest du pays.