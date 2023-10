EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev a utilisé pour la première fois des missiles de longue portée ATACMS, annonce Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé l'utilisation pour la première fois de missiles de longue portée américains, les ATACMS. "Les attaques ont fait leur preuve, avec une grande précision", a-t-il assuré dans son allocution du jour.





Ce missile sol-sol a une portée "au-delà de 150 km" : "toute l'Ukraine continentale est à portée de tir", explique sur LCI Xavier Tytelman, ancien aviateur militaire et spécialiste aéronautique pour le magazine Air et Cosmos. Selon lui, deux tirs ont déjà été réalisés, "permettant de détruire neuf hélicoptères russes qui n'ont plus d'endroits pour se cacher". "C'est une évolution stratégique, tout comme les F16 le seront au premier trimestre 2024", des chasseurs promis par le Danemark et les Pays-Bas, poursuit-il. De là à faire basculer le cours du conflit ? "Cela peut contribuer à rendre les choses plus difficiles pour les Russes, en tout cas", estime l'expert.